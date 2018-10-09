Беларусь инициировала запрет на использование пальмового масла в детском питании

Инициатива была обнародована 27 сентября заместителем генерального директора научно-практического центра (НПЦ) по продовольствию Национальной академии наук (НАН) Республики Беларусь Еленой Моргуновой.

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По ее словам, через Государственный комитет по стандартизации РБ было направлено соответствующее обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

"Сейчас проект внесения изменений в соответствующие документы находится на рассмотрении ЕЭК", – рассказала Е.Моргунова.

Напомним, по данным эксперта Алексея Дорошенка, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания. Чаще всего пальмовые жиры используют в молочной и кондитерской промышленности. Кроме того, пальмовое масло добавляют во многие продукты детского питания, в том числе в молочные смеси для младенцев.

Также напомним, что украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий запрет на использование пальмового масла в продуктах питания.