Білорусь ініціювала заборону на використання пальмової олії в дитячому харчуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Білоруська наукова громадськість виступила проти використання пальмової олії при виготовленні дитячого харчування. Про це повідомляє місцеве видання belnovosti.by, передає УНН.
Ініціатива була оприлюднена 27 вересня заступником генерального директора науково-практичного центру (НВЦ) з продовольства Національної академії наук (НАН) Республіки Білорусь Оленою Моргуновою.
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За її словами, через Державний комітет зі стандартизації РБ було направлено відповідне звернення до Євразійської економічної комісії (ЄЕК).
"Зараз проект внесення змін до відповідних документів перебуває на розгляді ЄЕК", - розповіла Е.Моргунова.
Нагадаємо, за даними експерта Олексія Дорошенка, українські виробники приховують використання пальмової олії в продуктах харчування. Найчастіше пальмові жири використовують в молочній і кондитерській промисловості. Крім того, пальмову олію додають в багато продуктів дитячого харчування, зокрема в молочні суміші для немовлят.
Також нагадаємо, що український парламент проголосував у першому читанні за законопроект, що передбачає заборону на використання пальмової олії в продуктах харчування.