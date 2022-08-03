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Белый дом: Байден уважает решение Пелоси посетить Тайвань

Белый дом: Байден уважает решение Пелоси посетить Тайвань

Киев • УНН

 • 88499 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Джон Байден уважает решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси совершить визит в Тайвань. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

Цитата

"Президент, как правило, не комментирует решение о поездках представителей Конгресса, но, как я уже сказал, он уважает ее решение уехать в Тайвань и считает, что оно полностью соответствует американской политике, которая проводится десятилетиями и поддерживается обеими партиями", - сказал представитель Белого дома.

Дополнение

Белый дом предупредил, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями.

В тот момент, когда Пелоси только что прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные объявили, что в ближайшее время – уже со вторника – проведут вблизи Тайваня серию "точечных" военных операций.

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом с медианной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Несколько китайских военных кораблей с понедельника находятся вблизи неофициальной границы, разделяющей Китай и Тайвань.

США учитывая ситуацию развернули четыре военных корабля, в том числе авианосец, в водах восточнее Тайваня.

 

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