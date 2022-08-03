Білий дім: Байден поважає рішення Пелосі відвідати Тайвань

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"Президент, зазвичай, не коментує рішення про поїздки представників Конгресу, але, як я вже сказав, він поважає її рішення поїхати в Тайвань і вважає, що воно повністю відповідає американській політиці, яка проводиться десятиліттями і підтримується обома партіями", - сказав представник Білого дому.

Доповнення

Білий дім попередив, що Китай може відповісти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.

У той момент, коли Пелосі тільки-но прилетіла до Тайбею, китайська преса повідомила, що через протоку в бік Тайваню летять китайські бойові літаки. Потім військові оголосили, що найближчим часом - вже з вівторка - проведуть поблизу Тайваню серію "точкових" військових операцій.

Китайські бойові літаки вже здійснили кілька польотів поряд з медіанною лінією, що розділяє Тайванську протоку. Декілька китайських військових кораблів з понеділка знаходяться поблизу неофіційного кордону, що розділяє Китай і Тайвань.

США з огляду на ситуацію розгорнули чотири військові кораблі, зокрема авіаносець, у водах на схід від Тайваню.