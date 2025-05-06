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День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф
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Без США в войне победили бы другие страны - Трамп

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победы в двух мировых войнах. Он сообщил, что переименовывает 8 мая и 11 ноября в Дни Победы.

Без США в войне победили бы другие страны - Трамп

Соединенные Штаты Америки выиграли две мировые войны, но никогда не хвастались этим, в отличие от других стран. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, "по всему миру союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне".

Единственная страна, которая не празднует, - это Соединенные Штаты Америки, а победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов война была бы выиграна другими странами, и мир был бы совсем другим

- написал Трамп.

Он заявил, что объявляет национальными праздниками дни побед в Первой мировой войне (мир был подписан 11 ноября 1918 года) и во Второй мировой войне (дата победы - 8 мая 1945 года). При этом, по словам Трампа, эти дни не будут выходными в США.

"У нас уже слишком много праздников в Америке - дней в году недостаточно. Мы были рабочими тогда, и мы рабочие сейчас! Документация будет предоставлена", - резюмировал президент США.

Напомним

Дональд Трамп считает, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. Он сообщил, что переименовывает 8 мая и 11 ноября в США на Дни Победы.

Католикам это понравилось: Трамп прокомментировал свой "портрет" в образе Папы Римского05.05.25, 22:27 • 2896 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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