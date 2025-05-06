Без США у війні перемогли б інші країни - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що США зробили найбільший внесок у перемоги у двох світових війнах. Він повідомив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада на Дні Перемоги.
Сполучені Штати Америки виграли два світові війни, але ніколи не хизувалися цим, на відміну від інших країн. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
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За його словами, "по всьому світу союзники святкують перемогу, яку ми здобули у Другій світовій війні".
Єдина країна, яка не святкує, - це Сполучені Штати Америки, а перемога була досягнута лише завдяки нам. Без Сполучених Штатів війна була б виграна іншими країнами, і світ був би зовсім іншим
Він заявив, що оголошує національними святами дні перемог у Першій світовій війні (мир було підписано 11 листопада 1918 року), та у Другій світовій війні (дата перемоги - 8 травня 1945 року). При цьому, за словами Трампа, ці дні не будуть вихідними у США.
"У нас вже забагато свят в Америці - днів у році недостатньо. Ми були робочими тоді, і ми робочі зараз! Документація буде надана", - резюмував президент США.
Нагадаємо
Дональд Трамп вважає, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні. Він повідомив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада у США на Дні Перемоги.
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