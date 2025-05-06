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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф
04:48 • 436 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

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Без США у війні перемогли б інші країни - Трамп

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Трамп заявив, що США зробили найбільший внесок у перемоги у двох світових війнах. Він повідомив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада на Дні Перемоги.

Без США у війні перемогли б інші країни - Трамп

Сполучені Штати Америки виграли два світові війни, але ніколи не хизувалися цим, на відміну від інших країн. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "по всьому світу союзники святкують перемогу, яку ми здобули у Другій світовій війні".

Єдина країна, яка не святкує, - це Сполучені Штати Америки, а перемога була досягнута лише завдяки нам. Без Сполучених Штатів війна була б виграна іншими країнами, і світ був би зовсім іншим

- написав Трамп.

Він заявив, що оголошує національними святами дні перемог у Першій світовій війні (мир було підписано 11 листопада 1918 року), та у Другій світовій війні (дата перемоги - 8 травня 1945 року). При цьому, за словами Трампа, ці дні не будуть вихідними у США.

"У нас вже забагато свят в Америці - днів у році недостатньо. Ми були робочими тоді, і ми робочі зараз! Документація буде надана", - резюмував президент США.

Нагадаємо

Дональд Трамп вважає, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні. Він повідомив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада у США на Дні Перемоги.

Католикам це сподобалось: Трамп прокоментував свій "портрет" в образі Папи Римського05.05.25, 22:27 • 2898 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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