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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без дождей и с солнцем - синоптик дала прогноз на 6 октября

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

6 октября в Украине будет сухо, солнечно и тепло: до +22°, в Закарпатье — до +24°. В Киеве ожидается +19°...+20° без осадков.

Без дождей и с солнцем - синоптик дала прогноз на 6 октября

Во вторник, 6 октября, украинцев ожидает сухая и тёплая погода по всей стране. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

6 октября антициклон будет определять погоду на всей нашей территории, дождей не будет, снова будет много солнца

- говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от +18° до +22°, а на Закарпатье воздух прогреется до +24°. Только на северо-востоке Украины будет немного прохладнее, +16°...+18°.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается тёплая погода. Столбики термометров покажут +19°...+20°, а осадки маловероятны.

Дожди накроют север, до 21° тепла - прогноз погоды на 5 октября05.10.26, 08:28 • 5196 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Украина
Киев