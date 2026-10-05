Без дождей и с солнцем - синоптик дала прогноз на 6 октября
Киев • УНН
6 октября в Украине будет сухо, солнечно и тепло: до +22°, в Закарпатье — до +24°. В Киеве ожидается +19°...+20° без осадков.
Во вторник, 6 октября, украинцев ожидает сухая и тёплая погода по всей стране. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
6 октября антициклон будет определять погоду на всей нашей территории, дождей не будет, снова будет много солнца
Максимальная температура воздуха будет колебаться от +18° до +22°, а на Закарпатье воздух прогреется до +24°. Только на северо-востоке Украины будет немного прохладнее, +16°...+18°.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ожидается тёплая погода. Столбики термометров покажут +19°...+20°, а осадки маловероятны.
Дожди накроют север, до 21° тепла - прогноз погоды на 5 октября05.10.26, 08:28 • 5196 просмотров