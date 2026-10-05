Без дощів і з сонцем - синоптикиня дала прогноз на 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, на українців чекає суха та тепла погода по всій країні. Про це на повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

6 жовтня антициклон визначатиме погоду усієї нашої території, дощів не буде, знову буде багато сонця