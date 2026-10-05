Без дощів і з сонцем - синоптикиня дала прогноз на 6 жовтня
Київ • УНН
6 жовтня в Україні буде сухо, сонячно й тепло: до +22°, на Закарпатті - до +24°. У Києві очікується +19°...+20° без опадів.
У вівторок, 6 жовтня, на українців чекає суха та тепла погода по всій країні. Про це на повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
6 жовтня антициклон визначатиме погоду усієї нашої території, дощів не буде, знову буде багато сонця
Максимальна температура повітря коливатиметься від +18° до +22°, а на Закарпатті розігріє до +24°. Тільки на північному сході України буде трохи свіжіше, +16°...+18°.
Погода у Києві
У Києві завтра очікується тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть +19°...+20°, а опади малоймовірні.
Дощі накриють північ, до 21° тепла - прогноз погоди на 5 жовтня05.10.26, 08:28 • 5178 переглядiв