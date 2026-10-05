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Дощі накриють північ, до 21° тепла - прогноз погоди на 5 жовтня

Київ • УНН

 • 336 перегляди

В Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півночі можливий невеликий дощ, удень температура до 21°.

Дощі накриють північ, до 21° тепла - прогноз погоди на 5 жовтня

В Україні 5 жовтня очікується переважно суха погода, невеликі дощі накриють північ. Удень температура повітря підніметься до 21 градуса тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.

Без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ.

У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.

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Юлія Шрамко

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