Дощі накриють північ, до 21° тепла - прогноз погоди на 5 жовтня
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півночі можливий невеликий дощ, удень температура до 21°.
В Україні 5 жовтня очікується переважно суха погода, невеликі дощі накриють північ. Удень температура повітря підніметься до 21 градуса тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.
Без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ.
У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°.
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