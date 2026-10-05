Дожди накроют север, до 21° тепла - прогноз погоды на 5 октября

В Украине 5 октября ожидается преимущественно сухая погода, небольшие дожди накроют север. Днём температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

Без осадков, лишь на севере страны местами небольшой дождь.

В северо-западной части и в Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днём 16-21°.

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