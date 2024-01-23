Беспилотники рф продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины

российские оккупационные беспилотники продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины. Захватчики целенаправленно бьют по машинам и домам людей. Бывают случаи, когда атакуют похоронный транспорт.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

российские беспилотники продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины. Только вчера зафиксировано 19 ударов, а с прошлого понедельника - 108. Больше всего страдает Берислав. Вчера в городе россияне убили мужчину, который ехал по улице на скутере - сообщил Прокудин.

Он подчеркнул, что такие случаи не единичны.

Оккупанты целенаправленно бьют по машинам и домам людей. Бывают даже случаи, когда атакуют похоронный транспорт - отметил Прокудин.

Дополнение

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