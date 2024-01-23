Беспилотники рф продолжают "кошмарить" прибрежные населенные пункты Херсонщины
Российские оккупационные беспилотники интенсивно атакуют прибрежные населенные пункты Херсонской области, поражая жилые дома, автомобили и даже ритуальные машины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. 19 ударов было зафиксировано только за вчерашний день, а с прошлого понедельника их общее количество достигло 108.
Атака рф на Харьков: сообщается о трех погибших, 42 раненых
В результате вражеской атаки на Харьков погибли три человека и 42 получили ранения. Сейчас продолжается спасательная операция.
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
ГБР открыло дело против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, который одновременно является главой административного совета ФГВФЛ. Он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине зарегистрировано почти 10 случаев в начале 2024 года
В Украине выявлен новый подвариант штамма Омикрон, который получил название "Дженни", и зарегистрировано 9 случаев заболевания в таких регионах, как Сумская, Волынская, Черкасская, Ровенская и Запорожская области. Всемирная организация здравоохранения считает, что риск является низким, а существующие вакцины против COVID-19 защищают от него.
Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА
Российская армия нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Шостке Сумской области.
В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 во время недавней атаки российских войск. Общее количество уничтоженных вражеских ракет составило 21 из 41 запущенной.
В результате ракетной атаки повреждены несколько зданий в трех районах Киева
Несколько зданий в трех районах Киева были повреждены в результате утреннего ракетного обстрела рф. По словам мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 18.
Атака рф на Харьков привела к ранению 38 человек, двое погибли - мэр
Утренняя атака российских войск на Харьков привела к двум погибшим и 38 раненым, что подтвердил мэр города Игорь Терехов.
На Киев летело около 20 ракет, их поразили силы ПВО - Поворозник
Киев подвергся российской атаке с использованием около 20 ракет.
Атака рф на Харьков: оккупанты повторно били по тем же локациям, есть раненые полицейские
Российские войска атаковали Харьков, нанося удары по тем самым местам, где работали бригады экстренных служб. Сообщается о жертвах, в том числе о ранениях полицейских