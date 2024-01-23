Безпілотники рф продовжують “кошмарити” прибережні населені пункти Херсонщини

російські окупаційні безпілотники продовжують "кошмарити" прибережні населені пункти Херсонщини. Загарбники цілеспрямовано бʼють по автівках та домівках людей. Трапляються випадки, коли атакують похоронний транспорт.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

російські безпілотники продовжують "кошмарити" прибережні населені пункти Херсонщини. Тільки учора зафіксовано 19 ударів, а з минулого понеділка – 108. Найбільше страждає Берислав. Учора у місті росіяни вбили чоловіка, який їхав вулицею на скутері - повідомив Прокудін.

Він наголосив, що такі випадки непоодинокі.

Окупанти цілеспрямовано бʼють по автівках та домівках людей. Трапляються навіть випадки, коли атакують похоронний транспорт - зазначив Прокудін.

Доповнення

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