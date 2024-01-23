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Безпілотники рф продовжують “кошмарити” прибережні населені пункти Херсонщини

Безпілотники рф продовжують “кошмарити” прибережні населені пункти Херсонщини

Київ • УНН

 • 24473 перегляди

Російські окупаційні безпілотники інтенсивно атакують прибережні населені пункти Херсонської області, вражаючи житлові будинки, автомобілі та навіть ритуальні машини, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 19 ударів було зафіксовано лише за вчорашній день, а з минулого понеділка їхня загальна кількість сягнула 108.

російські окупаційні  безпілотники продовжують "кошмарити" прибережні населені пункти Херсонщини. Загарбники цілеспрямовано бʼють по автівках та домівках людей. Трапляються випадки, коли атакують похоронний транспорт.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

російські безпілотники продовжують "кошмарити" прибережні населені пункти Херсонщини. Тільки учора зафіксовано 19 ударів, а з минулого понеділка – 108. Найбільше страждає Берислав. Учора у місті росіяни вбили чоловіка, який їхав вулицею на скутері

- повідомив Прокудін.

Він наголосив, що такі випадки непоодинокі.

Окупанти цілеспрямовано бʼють по автівках та домівках людей. Трапляються навіть випадки, коли атакують похоронний транспорт

- зазначив Прокудін.

Доповнення

російські війська вночі вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області, скинули авіабомбу на магазин.

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування житлових будинків – Малашко23.01.24, 09:30 • 22834 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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