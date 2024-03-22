Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  133110 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  189459 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125679 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137565 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129982 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142701 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145647 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133760 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  322095 просмотра

Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

Бельгия предлагает использовать облигации, обеспеченные замороженными российскими активами, для максимизации средств для Украины, потенциально генерируя гораздо большие суммы, чем текущие 3 млрд евро от этих активов.

Экономика •   •  11537 просмотра
Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший

37-летний мужчина был ранен взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника на поселок Красный Маяк в Херсонской области, а еще один человек погиб во время отдельной российской атаки на Змиевку в той же области.

Война •   •  9576 просмотра
Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший

Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА

В результате российского ракетного удара в Запорожье погибли отец, его 8-летняя дочь и водитель троллейбуса, еще 20 человек получили ранения.

Война •   •  8954 просмотра
Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА

В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены

Электроснабжение в Донецкой, Сумской и Полтавской областях Украины восстановлено, а графики аварийных отключений отменены после того, как российская ракетная атака нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Война •   •  9648 просмотра
В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены

Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

Российский беспилотник нанес удар по микроавтобусу с гражданскими в Черниговской области, ранив трех человек.

Общество •   •  10808 просмотра
Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие

На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

После массированной ракетной атаки со стороны россии было восстановлено электроснабжение для всех абонентов в Сумской области.

Общество •   •  10830 просмотра
На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА

Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция

Пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок, погибли и 26 получили ранения в результате массированной ночной атаки российских войск в нескольких регионах Украины, в результате которой было повреждено более 100 зданий.

Война •   •  10946 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция

Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.

Война •   •  9510 просмотра
Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк

FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на призывы Вашингтона ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ, Киев вынужден воевать теми ресурсами, которые есть в наличии.

Война •   •  11637 просмотра
FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия

Спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате массированной российской атаки в Одесской области в ночь на 22 марта. На одном из объектов использовали тактического робота для дистанционного тушения пожаров.

Война •   •  12361 просмотра
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия