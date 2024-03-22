Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше

Лидеры ЕС согласились использовать доходы от замороженных российских денег для Украины. Но в Бельгия предпочитают использовать облигации, обеспеченные доходами, полученными от замороженных российских активов, таким образом можно максимизировать их объем.

Об этом пишет Reuters и передает УНН.

Детали

В Бельгии высказались относительно способа, с помощью которого можно привлечь доходы от замороженных активов рф. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо считает уместным использование облигаций, обеспеченных доходами, полученными от замороженных российских активов.

Доходы, которые мы имеем, составляют примерно 3 миллиарда (евро), это хорошо, если их использовать, но вы также можете использовать их для выхода на рынки капитала и использовать это как ежегодные процентные выплаты, а затем вы можете использовать их и использовать, и иметь гораздо больший объем - сказал он.

Впрочем премьер-министр в пятницу признал, что пока еще не удалось убедить в этом коллег из Европейского Союза.

Напомним,

На европейском саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали предложение использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для поддержки Украины. По их мнению, таким образом можно будет финансировать и военную помощь.

Также УНН сообщал, что некоторые западные банки предостерегают против плана ЕС использовать поступления от замороженных российских активовв для финансирования вооружений для Украины, опасаясь дорогостоящих судебных процессов после ослабления санкций.

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