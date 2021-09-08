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Байден уверен, что Китай и Россия будут договариваться с талибами

Байден уверен, что Китай и Россия будут договариваться с талибами

Киев  •  УНН

 • 18401 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что он уверен, что Китай, Россия и Иран попытаются договориться с талибами. Об этом инґормуе Reuters, пишет УНН.

Цитата

На вопрос, волнуется ли он о том, что Китай профинансирует группу, которая санкционирована в соответствии с законодательством США, Байден ответил журналистам: “У Китая есть настоящая проблема с талибами. Поэтому они попытаются заключить определенные договоренности с талибами, я уверен. Как и Пакистан, и Россия, и Иран. они все пытаются выяснить, что они сейчас делают”.

Соединенные Штаты и их группа из семи союзников согласились координировать свои действия в ответ на движения “Талибан”, а Вашингтон заблокировал доступ талибов в резервы Афганистана, большинство из которых принадлежит Федеральной резервной системе Нью-Йорка, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств.

Но эксперты говорят, что большая часть этого экономического рычага будет потеряна, если Китай, Россия и другие страны предоставят средства талибам.

Напомним

Министр иностранных дел Китая обвинил США в “поспешном” выводе войск из Афганистана. Движение “Талибан” может передать Китая авиабазу Баграм и позволить Пакистана использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях.

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