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Таліби планують передати Китаю та Пакистану колишні американські авіабази Баграм та Кандагар

Таліби планують передати Китаю та Пакистану колишні американські авіабази Баграм та Кандагар

Київ • УНН

 • 18315 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Рух “Талібан” може передати Китаю авіабазу Баграм і дозволити Пакистану використовувати аеродром у Кандагарі в своїх оперативних цілях. Як пише в понеділок індійська газета Pioneer з посиланням на джерела, це буде мати серйозні наслідки для Індії, пише УНН.

Деталі

“Використання афганської авіабази Баграм дасть додаткові можливості Китаю для стримування дій Індії в регіоні і забезпечення безпеки створюваного Пекіном Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC)”, — вважають джерела.

“З отриманням доступу Пакистану до афганської авіабазі у Кандагарі він отримає військову перевагу над Індією в зоні Кашміру і зможе поліпшити захист своїх об’єктів в своїй частині цього регіону в разі виникнення індійсько-пакистанського військового конфлікту”, — заявили вони.

Джерела газети нагадали, що в даний час фахівці ВПС Пакистану інспектують всі п’ять авіабаз в Афганістані, включаючи аеродроми у Кандагарі, Баграмі і Кабулі, а делегація Китаю провела зустріч з вищим керівництвом “Талібану” для обговорення питань, пов’язаних з безпекою, в тому числі, як стверджується, що стосуються можливого використання бази в Баграмі.

Як зазначає видання, таліби можуть передати покинуту американцями авіатехніку Китаю, який використовує її для модернізації своїх збройних сил і поліпшення засобів ураження літаків, закуплених Індією у США.

Доповнення

США залишили в Афганістані більше 200 військових літаків і вертольотів, у тому числі військово-транспортний літак C-130 Super Hercules, який використовують ВПС Індії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація в Афганістані: російський супутник зняв авіабазу Баграм, звідки США вже вивели війська

Про те, що сили США і НАТО покинули базу в місті Баграм, в Пентагоні заявили на початку липня. Деякі американські ЗМІ повідомили, що влада Афганістану була заздалегідь попереджені про відхід військових США. 14 квітня президент США Джо Байден повідомив, що прийняв рішення завершити операцію в Афганістані, що стала найтривалішою зарубіжною військовою кампанією в американській історії.

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