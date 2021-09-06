Талибы планируют передать Китаю и Пакистану бывшие американские авиабазы Баграм и Кандагар

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Движение “Талибан” может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Как пишет в понедельник индийская газета Pioneer со ссылкой на источники, это будет иметь серьезные последствия для Индии, пишет УНН.