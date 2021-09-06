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Талибы планируют передать Китаю и Пакистану бывшие американские авиабазы Баграм и Кандагар

Талибы планируют передать Китаю и Пакистану бывшие американские авиабазы Баграм и Кандагар

Киев  •  УНН

 • 18300 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Движение “Талибан” может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Как пишет в понедельник индийская газета Pioneer со ссылкой на источники, это будет иметь серьезные последствия для Индии, пишет УНН.

Детали

“Использование афганской авиабазы Баграм даст дополнительные возможности Китаю для сдерживания действий Индии в регионе и обеспечения безопасности создаваемого Пекином Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC)”, — считают источники.

“С получением доступа Пакистана к афганской авиабазе в Кандагаре он приобретет военное преимущество над Индией в зоне Кашмира и сможет улучшить защиту своих объектов в своей части этого региона в случае возникновения индийско-пакистанского военного конфликта”, — заявили они.

Источники газеты напомнили, что в настоящее время специалисты ВВС Пакистана инспектируют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством “Талибана” для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе, как утверждается, касающихся возможного использования базы в Баграме.

Как отмечает издание, талибы могут передать брошенную американцами авиатехнику Китаю, который использует ее для модернизации своих вооруженных сил и улучшения средств поражения самолетов, закупленных Индией у США.

Дополнение

США оставили в Афганистане более 200 военных самолетов и вертолетов, в том числе военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules, который используют ВВС Индии.

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О том, что силы США и НАТО покинули базу в городе Баграм, в Пентагоне заявили в начале июля. Некоторые американские СМИ сообщили, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об уходе военных США. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

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