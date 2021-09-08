Байден впевнений, що Китай та Росія будуть домовлятися з талібами

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На запитання, чи хвилюється він про те, що Китай профінансує групу, яка санкціонована відповідно до законодавства США, Байден відповів журналістам: "У Китаю є справжня проблема з талібами. Тому вони спробують укласти певні домовленості з талібами, я впевнений. Як і Пакистан, і Росія, і Іран. Вони всі намагаються з'ясувати, що вони зараз роблять".

Сполучені Штати та їхня група із семи союзників погодилися координувати свої дії у відповідь на руху "Талібан", а Вашингтон заблокував доступ талібів до резервів Афганістану, більшість з яких належить Федеральній резервній системі Нью-Йорка, щоб забезпечити виконання своїх зобов'язань.

Але експерти кажуть, що більша частина цього економічного важеля буде втрачена, якщо Китай, Росія чи інші країни нададуть кошти талібам.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у “поспішному” виводі військ з Афганістану. Рух “Талібан” може передати Китаю авіабазу Баграм і дозволити Пакистану використовувати аеродром у Кандагарі в своїх оперативних цілях.