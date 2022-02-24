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15 марта, 19:03 • 84070 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121823 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113233 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96289 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81974 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден сегодня выступит с заявлением: ожидается объявление новых санкций против РФ

Байден сегодня выступит с заявлением: ожидается объявление новых санкций против РФ

Киев • УНН

 • 119665 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в 19:30 по киевскому времени обратится к нации с обновленной информацией по Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

Белый дом заявил, что Байден “выскажется о неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину”.

Ожидается, что Байден объявит о “новых мерах, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит о новых ограничениях в отношении крупных финансовых учреждений и введет санкции в отношении дополнительных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина”.

Тем временем, по данным телеканала, по словам представителя Белого дома, встреча лидеров G7 началась в 16:17 по киевскому времени. “Президент Байден и лидеры обсуждают свой общий ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение президента Путина на Украину”, — добавил чиновник.

Ряд представителей сферы национальной безопасности США прибыли сегодня в Белый дом накануне участия Байдена в онлайн-встрече.

Ранее

Байден созвал заседание Совета национальной безопасности Украины.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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