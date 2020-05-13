Банковская система имеет ликвидность в около 200 млрд грн - НБУ

"Мы упростили для банков доступ к финансированию, мы повысили частоту тендеров, увеличили срок предоставления кредитов от НБУ банкам от 30 до 90 дней. И уже выдали такого трехмесячного рефинансирования почти на 7 млрд грн. Мы расширили перечень залога, который банки могут предоставлять для получения кредитов НБУ", - сообщил Смолий.

Он отметил, что теперь Нацбанк будет принимать не только государственные, но и муниципальные и гарантированные государством кредитные облигации.

"Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность - около 200 млрд грн, однако, если любой банк испытывает потребность в средствах, теперь он может получить кредиты от НБУ еще быстрее и легче. Для того, чтобы поддержать, высвободить средства банков для поддержки экономики, мы отложили формирование буферов капитала и рекомендовали банкам воздержаться от выплаты дивидендов", - сообщил глава Нацбанка.

Он также напомнил о введении кредитных каникул, особый период обслуживания кредитов для тех, кто до сих пор добросовестно платил по кредиту, но столкнулся с финансовыми трудностями из-за карантина.

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"Результат: банки дают возможность сделать выплаты по потребительским кредитам без штрафов и пени за просрочку. Большинство банков уже предоставляют возможность реструктуризации кредитов, чтобы облегчить клиентам обслуживание задолженности после карантина. Также мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов. Депозиты остаются в банковской системе. В первую неделю отток средств населения был, но намного меньше, чем в периоды кризисов 2008 и 2014-го", - рассказал Смолий.

Он добавил, что очень быстро депозиты населения возобновили рост. В последние две недели апреля гривневые средства населения вообще были на максимуме с начала марта.

Напомним, что 11 банков уже получили кредиты от НБУ на 2,4 млрд грн.