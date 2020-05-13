Банковская система имеет ликвидность в около 200 млрд грн - НБУ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12729 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 75301 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108542 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180495 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184146 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391399 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226479 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501283 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349494 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230535 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
75%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21920 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47557 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16311 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15904 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16622 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143394 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131352 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219700 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391399 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501283 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Марк Рютте

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12729 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38725 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45938 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75952 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Банковская система имеет ликвидность в около 200 млрд грн - НБУ

Киев • УНН

 • 12433 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальный банк поддерживает украинские банки в период экономического кризиса из-за коронавируса - упростил банкам доступ к финансированию, увеличил срок предоставления кредитов и начал принимать муниципальные облигации. Также было отсрочено формирование буферов капитала. Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность на уровне около 200 млрд грн. Об этом во время доклада в Верховной Раде сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

Банковская система имеет ликвидность в около 200 млрд грн - НБУ

"Мы упростили для банков доступ к финансированию, мы повысили частоту тендеров, увеличили срок предоставления кредитов от НБУ банкам от 30 до 90 дней. И уже выдали такого трехмесячного рефинансирования почти на 7 млрд грн. Мы расширили перечень залога, который банки могут предоставлять для получения кредитов НБУ", - сообщил Смолий.

Он отметил, что теперь Нацбанк будет принимать не только государственные, но и муниципальные и гарантированные государством кредитные облигации.

"Банковская система сегодня имеет высокую ликвидность - около 200 млрд грн, однако, если любой банк испытывает потребность в средствах, теперь он может получить кредиты от НБУ еще быстрее и легче. Для того, чтобы поддержать, высвободить средства банков для поддержки экономики, мы отложили формирование буферов капитала и рекомендовали банкам воздержаться от выплаты дивидендов", - сообщил глава Нацбанка.

Он также напомнил о введении кредитных каникул, особый период обслуживания кредитов для тех, кто до сих пор добросовестно платил по кредиту, но столкнулся с финансовыми трудностями из-за карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль анонсировал программу кредитных каникул "Новые деньги"

"Результат: банки дают возможность сделать выплаты по потребительским кредитам без штрафов и пени за просрочку. Большинство банков уже предоставляют возможность реструктуризации кредитов, чтобы облегчить клиентам обслуживание задолженности после карантина. Также мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов. Депозиты остаются в банковской системе. В первую неделю отток средств населения был, но намного меньше, чем в периоды кризисов 2008 и 2014-го", - рассказал Смолий.

Он добавил, что очень быстро депозиты населения возобновили рост. В последние две недели апреля гривневые средства населения вообще были на максимуме с начала марта.

Напомним, что 11 банков уже получили кредиты от НБУ на 2,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33