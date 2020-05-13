Смолій: 11 банків вже отримали кредити від НБУ на 2,4 млрд грн

“Ми запровадили нові інструменти підтримки економіки, насамперед це дострокове фінансування банків на термін від 1 до 5 років. Минулого тижня відбувся перший тендер, де 11 банків вже отримали від нас кредити на 2,4 млрд грн кредити на строк від 1,5 до 5 років”, — повідомив Смолій.

Він також зазначив, що вчора був укладений валютний своп з Європейським банком реконструкції і розвитку на 500 млн дол.

“Ми отримуємо від міжнародної організації долари, що поповнюють міжнародний резерв, а ЄБРР в обмін на це отримує гривну, яку буде використовувати для кредитування українських підприємств, які зазнали втрат від пандемії та карантину. Таким чином ми створили умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, але й на масштабні проекти, що потребують вкладів”, — резюмував очільник Нацбанку.

Раніше УНН писав, що після поширення коронавірусу у світі та в Україні, Національний банк спрямував свої дії на 4 цілі задля підтримання економіки.