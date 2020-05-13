Смолій розповів про дії НБУ під час коронакризи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після поширення коронавірусу у світі та в Україні, Національний банк спрямував свої дії на 4 цілі задля підтримання економіки. Про це під час доповіді у Верховній Раді повідомив голова Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Що ми зробили для протистояння кризі. Наші дії були спрямовані на 4 цілі. Перше, зберегти здоров’я тих, хто активно користується фінансовими послугами і має справу лише з готівкою”, — зазначив Смолій.
Також, за словами Смолія, НБУ забезпечив якісну і безперебійну систему роботи під час карантину.
“Третє, підтримати економіку доступними грошовими ресурсами у цей складний життєвий період. Та четверте, створити умови, в яких після завершення карантину економіка швидко відновить зростання”, — розповів очільник Нацбанку
У НБУ вважають, що після двох місяців карантину — їм це вдалось.
Раніше УНН писав, що Верховна Рада розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України.