Смолий рассказал о действиях НБУ во время коронакризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. После распространения коронавируса в мире и в Украине, Национальный банк направил свои действия на 4 цели для поддержания экономики. Об этом во время доклада в Верховной Раде сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Что мы сделали для противостояния кризису. Наши действия были направлены на 4 цели. Первое, сохранить здоровье тех, кто активно пользуется финансовыми услугами и имеет дело только с наличными", - отметил Смолий.
Также, по словам Смолия, НБУ обеспечил качественную и бесперебойную систему работы во время карантина.
"Третье, поддержать экономику доступными денежными ресурсами в этот сложный жизненный период. И четвертое, создать условия, в которых после завершения карантина экономика быстро возобновит рост", - рассказал глава Нацбанка
В НБУ считают, что после двух месяцев карантина - им это удалось.
Ранее УНН писал, что Верховная Рада начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины.