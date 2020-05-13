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Смолий рассказал о действиях НБУ во время коронакризиса

Киев • УНН

 • 14176 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. После распространения коронавируса в мире и в Украине, Национальный банк направил свои действия на 4 цели для поддержания экономики. Об этом во время доклада в Верховной Раде сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

Смолий рассказал о действиях НБУ во время коронакризиса

"Что мы сделали для противостояния кризису. Наши действия были направлены на 4 цели. Первое, сохранить здоровье тех, кто активно пользуется финансовыми услугами и имеет дело только с наличными", - отметил Смолий.

Также, по словам Смолия, НБУ обеспечил качественную и бесперебойную систему работы во время карантина.

"Третье, поддержать экономику доступными денежными ресурсами в этот сложный жизненный период. И четвертое, создать условия, в которых после завершения карантина экономика быстро возобновит рост", - рассказал глава Нацбанка

В НБУ считают, что после двух месяцев карантина - им это удалось.

Ранее УНН писал, что Верховная Рада начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины.

Украинские Национальные Новости

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