Смолий: 11 банков уже получили кредиты от НБУ на 2,4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальный банк Украины ввел досрочное финансирование банков на срок от 1 до 5 лет, и кредиты уже получили первые 11 банков. Об этом во время доклада в Верховной Раде сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
“Мы ввели новые инструменты поддержки экономики, прежде всего это досрочное финансирование банков на срок от 1 до 5 лет. На прошлой неделе состоялся первый тендер, где 11 банков уже получили от нас кредиты на 2,4 млрд грн кредиты на срок от 1,5 до 5 лет”, — сообщил Смолий.
Он также отметил, что вчера был заключен валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития на 500 млн долл.
“Мы получаем от международной организации доллары, пополняющих международный резерв, а ЕБРР в обмен на это получает гривну, которую будет использовать для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина. Таким образом мы создали условия, в которых бизнес может получить по доступным ставкам средства не только на краткосрочные потребности, но и на масштабные проекты, требующие вкладов”, — резюмировал глава Нацбанка.
Ранее УНН писал, что после распространения коронавируса в мире и в Украине, Национальный банк направил свои действия на 4 цели для поддержания экономики.