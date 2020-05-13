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Банківська система має ліквідність у близько 200 млрд грн - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Національний банк підтримує українські банки в період економічної кризи через коронавірус - спростив банкам доступ до фінансування, збільшив строк надання кредитів та почав приймати муніципальні облігації. Також було відтерміновано формування буферів капіталу. Банківська система на сьогодні має високу ліквідність на рівні близько 200 млрд грн. Про це під час доповіді у Верховній Раді повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

Банківська система має ліквідність у близько 200 млрд грн - НБУ

“Ми спростили для банків доступ до фінансування, ми підвищили частоту тендерів, збільшили строк надання кредитів від НБУ банкам від 30 до 90 днів. І вже видали такого тримісячного рефінансування майже на 7 млрд грн. Ми розширили перелік застави, яку банки можуть надавати для отримання кредитів НБУ”, — повідомив Смолій.

Він зазначив, що тепер Нацбанк буде приймати не лише державні, а й муніципальні та гарантовані державою кредитні облігації.

“Банківська система сьогодні має високу ліквідність — близько 200 млрд грн, проте, якщо будь-який банк відчуває потребу в коштах, тепер він може отримати кредити від НБУ ще швидше та легше. Для того, щоб підтримати, вивільнити кошти банків для підтримки економіки, ми відтермінували формування буферів капіталу та рекомендували банкам утриматись від виплати дивідендів”, — повідомив очільник Нацбанку.

Він також нагадав про введення кредитних канікул, особливий період обслуговування кредитів для тих, хто досі сумлінно платив за кредитом, але зіткнувся з фінансовими труднощами через карантин.

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“Результат: банки дають можливість зробити виплати за споживчими кредитами без штрафів та пені за прострочку. Більшість банків вже надають можливість реструктуризації кредитів, щоб полегшити клієнтам обслуговування заборгованості після карантину. Також ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження на зняття депозитів. Депозити залишаються у банківській системі. В перший тиждень відплив коштів населення був, але набагато менше, ніж в періоди криз 2008 та 2014 років”, — розповів Смолій.

Він додав, що дуже швидко депозити населення поновили зростання. В останні два тижні квітня гривневі кошти населення взагалі були на максимумі від початку березня.

Нагадаємо, що 11 банків вже отримали кредити від НБУ на 2,4 млрд грн.

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