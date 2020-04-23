Шмигаль анонсував програму кредитних канікул "Нові гроші"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд працює над програмами кредитних канікул для бізнесу, одну з яких, “Нові гроші”, презентують найближчим часом. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
“Вітаю рішення Національного банку щодо зниження облікової ставки до 8%. Такі дії Регулятора дозволять підтримати економіку в умовах коронакризи.
Уряд зі свого боку продовжує працювати над програмами кредитних канікул для бізнесу через ініціативу Президента „Доступні кредити 5-7-9%“ та через ініціативу „Нові гроші“, яку презентуємо вже найближчим часом”, — написав Шмигаль.
Як повідомляв УНН раніше, Національний банк України знизив облікову ставку до 8%.