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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 1237 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 12701 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51326 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93370 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104132 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130008 просмотра

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Шмыгаль анонсировал программу кредитных каникул "Новые деньги"

Шмыгаль анонсировал программу кредитных каникул "Новые деньги"

Киев  •  УНН

 • 20116 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство работает над программами кредитных каникул для бизнеса, одну из которых, "Новые деньги", представляют в ближайшее время. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Поздравляю решение Национального банка по снижению учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризы.

Правительство со своей стороны продолжает работать над программами кредитных каникул для бизнеса из-за инициативы Президента "Доступные кредиты 5-7-9%" и через инициативу "Новые деньги", которую представляем уже в ближайшее время", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%.

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