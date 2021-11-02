Бахрейн призвал своих граждан покинуть Ливан по мере роста кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Королевство Бахрейн во вторник призвало всех своих граждан в Ливане немедленно покинуть страну из-за дипломатического кризиса, который обостряется между арабскими странами Персидского залива и Ливаном. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Министерство иностранных дел Бахрейна приказало всем бахрейнцям покинуть Ливан "из-за напряженной ситуации, которая требует осторожности", через несколько дней после того, как Объединенные Арабские Эмираты сделали то же самое для своих граждан. Министерство также предупредило граждан не ездить в Ливан "на постоянной основе... во избежание каких-либо рисков".
Дополнение
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт отозвали своих послов из Бейрута из-за выступлений на телевидении с критикой войны в Йемене, сделанных ведущим шоу Ливана, а затем министром информации.
Комментарии министра Джорджа Кордахи разошлись Интернетом на прошлой неделе, разозлив арабский регион Персидского залива и вызвав серию карательных мер, которые еще больше изолируют Ливан и угрожают расколоть его новое коалиционное правительство, которому теперь поручено наладить экономическое развитие страны.
Вместе с отзывом своих посланников, указанные страны изгнали послов Ливана из своих стран. Саудовская Аравия также запретила весь ливанский импорт, что стало серьезным ударом для крошечной страны, которая нуждается в поступлении иностранной валюты.
Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии начала разрушительную воздушную кампанию в Йемене в 2015 году после того, как повстанцы Йемена ворвались в столицу Сану, и с того времени борются с шиитскими хуситами, которые поддерживаются Ираном, за контроль над страной.