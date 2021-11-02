Бахрейн закликав своїх громадян залишити Ліван в міру зростання кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Королівство Бахрейн у вівторок закликало всіх своїх громадян у Лівані негайно залишити країну через дипломатичну кризу, що загострюється між арабськими країнами Перської затоки та Ліваном. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.
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Міністерство закордонних справ Бахрейну наказало всім бахрейнцям залишити Ліван "через напружену ситуацію, яка потребує обережності", через кілька днів після того, як Об'єднані Арабські Емірати зробили те саме для своїх громадян. Міністерство також попередило громадян не їздити до Лівану "на постійній основі… щоб уникнути будь-яких ризиків".
Доповнення
Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ та Кувейт відкликали своїх послів з Бейрута через виступи на телебаченні з критикою війни в Ємені, зроблені провідним шоу Лівану, а потім міністром інформації.
Коментарі міністра Джорджа Кордахі розійшлися Інтернетом минулого тижня, розлютивши арабський регіон Перської затоки і викликавши серію каральних заходів, які ще більше ізолюють Ліван і погрожують розколоти його новий коаліційний уряд, якому тепер доручено налагодити економічний розвиток країни.
Разом із відкликанням своїх посланців, зазначені країни вигнали послів Лівану зі своїх країн. Саудівська Аравія також заборонила весь ліванський імпорт, що стало серйозним ударом для крихітної країни, яка потребує надходження іноземної валюти.
Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії розпочала руйнівну повітряну кампанію в Ємені в 2015 році після того, як повстанці Ємену увірвалися до столиці Сани, і з того часу борються з шиїтськими хуситами, які підтримуються Іраном, за контроль над країною.