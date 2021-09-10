Ліван сформував новий уряд: країна виходить з кризи, що триває рік

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"Ситуація складна, але вирішити її можна, якщо ми будемо співпрацювати", - сказав Мікаті журналістам в президентському палаці, де було оголошено про новий уряд.

Деталі

Ця угода виведе Ліван з 13-місячного тупика, через який країна за останній рік занурилася в фінансовий хаос і злидні.

Після катастрофічного вибуху 4 серпня 2020 року в порту Бейрута, який призвів до відставки уряду тодішнього прем'єр-міністра Хасана Діабі, Ліван втратив повністю наділеного повноваженнями уряду. З тих пір конкуруючі політичні групи були заблоковані через розбіжності з приводу складу нового уряду, що прискорило економічну кризу в країні.

Новий кабінет з 24 міністрів на чолі з бізнесменом-мільярдером Мікаті був оголошений канцелярією президента, а потім генеральним секретарем Ради міністрів. Міністри були обрані тими ж політиками, які управляли країною протягом останніх десятиліть, яких багато хто звинувачував в корупції і безгосподарності, які привели до нинішньої кризи в країні.

Перед новим урядом стоїть завдання, в яке мало хто вірить, в можливість подолання, включаючи проведення критично необхідних реформ. Серед його перших завдань буде "управління громадським гнівом і напругою" в результаті скасування паливних субсидій, очікуваної до кінця місяця, контроль фінансового аудиту Центрального банку і відновлення переговорів з Міжнародним валютним фондом про пакет заходів задля порятунку економіки країни. Очікується, що новий кабінет також спостерігатиме за загальними виборами, запланованими на наступний рік.

Доповнення

Оголошення про новий уряд сталося після недавнього тиску США і Франції з метою сформувати кабінет після того, як економічна криза в Лівані досягла критичної точки, коли виникла гостра нестача палива і ліків.

З жовтня 2019 року валюта країни втратила 90% своєї вартості по відношенню до долара, що призвело до гіперінфляції через що більше половини населення опинилося за межею бідності.

Наджиб Мікаті став фаворитом на посаду прем'єр-міністра після того, як його підтримала більшість політичних партій Лівану, в тому числі потужне бойове угрупування Хезболла, підтримуване Іраном, і інша велика шиїтська партія, Амаль, очолювана спікером парламенту Набіхом Беррі. Мікаті також підтримали колишні прем'єр-міністри-суніти, включаючи колишнього прем'єр-міністра Саада Харірі, який відмовився від зусиль по формуванню уряду на початку цього року після того, як не зміг домовитися з президентом Мішелем Ауном про склад кабінету міністрів.

Міжнародне співтовариство відмовилося допомогти Лівану фінансово до того, як будуть проведені широкі реформи по боротьбі з широко поширеною корупцією та безгосподарністю.