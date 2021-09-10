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Ливан сформировал новое правительство: страна выходит из кризиса, продолжающегося год

Ливан сформировал новое правительство: страна выходит из кризиса, продолжающегося год

Киев  •  УНН

 • 18160 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Новый премьер-министр Ливана Наджиб Микати пообещал в пятницу сделать все, что в его силах, чтобы остановить драматический экономический коллапс страны, призвав капризных политиков работать вместе после объявления о формировании нового правительства - первого более чем за год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Цитата

"Ситуация сложная, но решить ее можно, если мы будем сотрудничать", - сказал Микати журналистам в президентском дворце, где было объявлено о новом правительстве.

Детали

Это соглашение выведет Ливан с 13-месячного тупика, из-за которого страна за последний год погрузилась в финансовый хаос и нищету.

После катастрофического взрыва 4 августа 2020 года в порту Бейрута, который привел к отставке правительства тогдашнего премьер-министра Хасана Диаби, Ливан потерял полностью наделенного полномочиями правительства. С тех пор конкурирующие политические группы были заблокированы из-за разногласий по поводу состава нового правительства, что ускорило экономический кризис в стране.

Новый кабинет с 24 министров во главе с бизнесменом-миллиардером Микати был объявлен канцелярией президента, а затем генеральным секретарем Совета министров. Министры были выбраны теми же политиками, которые управляли страной в течение последних десятилетий, которых многие обвиняли в коррупции и бесхозяйственности, которые привели к нынешнему кризису в стране.

Перед новым правительством стоит задача, в которую мало кто верит, в возможность преодоления, включая проведение критически необходимых реформ. Среди его первых задач будет "управление общественным гневом и напряжением" в результате отмены топливных субсидий, ожидаемой к концу месяца, контроль финансового аудита Центрального банка и возобновления переговоров с Международным валютным фондом о пакете мер для спасения экономики страны. Ожидается, что новый кабинет также будет наблюдать за всеобщими выборами, намеченными на следующий год.

Дополнение

Объявление о новом правительстве произошло после недавнего давления США и Франции с целью сформировать кабинет после того, как экономический кризис в Ливане достиг критической точки, когда возникла острая нехватка топлива и лекарств.

С октября 2019 года валюта страны потеряла 90% своей стоимости по отношению к доллару, что привело к гиперинфляции из-за чего больше половины населения оказалось за чертой бедности.

Наджиб Микати стал фаворитом на должность премьер-министра после того, как его поддержало большинство политических партий Ливана, в том числе мощная боевая группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, и другая крупная шиитская партия, Амаль, возглавляемая спикером парламента Набихом Берри. Микати также поддержали бывшие премьер-министры-сунниты, включая бывшего премьер-министра Саада Харири, который отказался от усилий по формированию правительства в начале этого года после того, как не смог договориться с президентом Мишелем Ауном о составе кабинета министров.

Международное сообщество отказалось помочь Ливану финансово до того, как будут проведены широкие реформы по борьбе с широко распространенной коррупцией и бесхозяйственностью.

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