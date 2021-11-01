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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Внаслідок ракетної атаки в єменському Марібі загинули 29 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок влучення балістичної ракети хуситів по мечеті та релігійній школі в єменському місті Маріб загинуло 29 мирних жителів, включаючи жінок та дітей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву влади, передає УНН.

Внаслідок ракетної атаки в єменському Марібі загинули 29 людей

Деталі

Як уточнило агентство KUNA з посиланням на військових, загалом хуситами було випущено дві ракети у бік Маріба.

Контекст

Конфлікт у Ємені триває із серпня 2014 року. Військова конфронтація посилилася після вторгнення до країни у березні 2015 року сил коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, яка виступила на боці військ президента республіки Абд Раббо Мансура Хаді (хадисти). Їм протистоять повстанці-хусити (хуситами їх називають на ім’я засновника Хусейна аль-Хуті) з руху шиїта “Ансар Аллах”, яких підтримує Іран.

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Наприкінці липня минулого року центральний уряд Ємену та сепаратисти з Південної перехідної ради погодилися створити новий уряд. Таким чином, Ємен підтримав ініціативу Саудівської Аравії щодо врегулювання конфлікту та переходу в режим припинення вогню. У середині грудня під керівництвом прем’єр-міністра Маїна Абдель Маліка воно було сформоване. 26 грудня новий уряд присягнув президенту Абд Раббо Мансуру Хаді.

Сепаратистська Південна перехідна рада була створена у 2017 році. Деякий час ППР та визнаний уряд Ємену виступали союзниками у боротьбі з хуситами, проте пізніше між ними виник конфлікт. У 2019 році сепаратисти захопили Аден, а у квітні 2020 року оголосили про запровадження самоврядування у всіх південних провінціях Ємену.

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