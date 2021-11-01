В результате ракетной атаки в йеменском Марибе погибли 29 человек

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Как уточнило агентство KUNA со ссылкой на военных, в общей сложности хуситами были выпущены две ракеты в сторону Мариба.

Контекст

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, выступившей на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади (хадисты). Им противостоят повстанцы-хуситы (хуситами их называют по имени основателя Хусейна аль-Хути) из движения шиита “Ансар Аллах”, поддерживаемый Ираном.

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В конце июля прошлого года центральное правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета согласились создать новое правительство. Таким образом, Йемен поддержал инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта и переходу в режим прекращения огня. В середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика оно было сформировано. 26 декабря новое правительство присягнуло президенту Абд Раббо Мансуру Хади.

Сепаратистский Южный переходный совет был создан в 2017 году. Некоторое время ППР и признанное правительство Йемена выступали союзниками по борьбе с хуситами, однако позже между ними возник конфликт. В 2019 году сепаратисты захватили Аден, а в апреле 2020 года объявили о введении самоуправления во всех южных провинциях Йемена.