В аеропорту Адена стався вибух: повідомляється про 6 жертв

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"Припаркована вантажівка вибухнула біля головного зовнішнього входу в аеропорт Адена, знищивши кілька автомобілів і спровокувавши величезний вибух у цьому районі", - повідомило джерело у місцевій службі безпеки на умовах анонімності.

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"Є суперечливі повідомлення про причини вибуху, оскільки деякі початкові відомості вказують на те, що несправність в електромережі призвела до вибуху припаркованої вантажівки з великою кількістю дизельного палива неподалік аеропорту", ​​- сказав він.

Він зазначив, що інші непідтверджені повідомлення припускають, що міна-пастка була висаджена в повітря дистанційно і спровокувала "терористичний" вибух в аеропорту.

Місцеве медичне джерело в державній лікарні Джамхуріа в Адені підтвердило, що внаслідок вибуху на місці події загинули щонайменше шестеро людей і понад 16 отримали поранення.

Місцевий уряд Адена не опублікував жодних роз'яснень щодо вибуху, який потряс єдиний аеропорт міста.

Додамо

Місцева влада намагається підтримувати безпеку та стабільність у стратегічному портовому місті Ємену, яке вважається тимчасовою столицею країни.