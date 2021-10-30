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В аэропорту Адена произошел взрыв: сообщается о 6 жертвах

Киев • УНН

 • 20461 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В субботу вечером на главном входе, ведущем в международный аэропорт в южном портовом городе Йемена Аден, произошел сильный взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на сотрудника службы безопасности сообщает Xinhua, пишет УНН.

В аэропорту Адена произошел взрыв: сообщается о 6 жертвах

Цитата:

"Припаркованный грузовик взорвался у главного внешнего входа в аэропорт Адена, уничтожив несколько автомобилей и спровоцировав огромный взрыв в этом районе", - сообщил источник в местной службе безопасности на условиях анонимности.

Детали

"Есть противоречивые сообщения о причинах взрыва, поскольку некоторые начальные сведения указывают на то, что неисправность в электросети привела к взрыву припаркованного грузовика с большим количеством дизельного топлива вблизи аэропорта", - сказал он.

Он отметил, что другие неподтвержденные сообщения предполагают, что мина-ловушка была взорвана дистанционно и спровоцировала "террористический" взрыв в аэропорту.

Местный медицинский источник в государственной больнице Джамхуриа в Адене подтвердил, что в результате взрыва на месте происшествия погибли по меньшей мере шесть человек и более 16 получили ранения.

Местное правительство Адена не опубликовало никаких разъяснений по поводу взрыва, который потряс единственный аэропорт города.

Добавим

Местные власти пытаются поддерживать безопасность и стабильность в стратегическом портовом городе Йемена, который считается временной столицей страны.

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