В Броварах стало больше женщин, которые хотят создать и развивать собственное дело. Десять лучших участниц пятой учебной программы женского бизнес-хаба, который действует в городе уже год, представили свои бизнес-проекты.

Какие бизнес-идеи оказались наиболее оригинальными, кто сможет получить финансовую помощь на развитие своего бизнеса, и почему именно Бровары являются одним из ключевых центров развития женского предпринимательства в Украине - узнавали журналисты УНН.

Детали

Как рассказала основательница женского бизнес-хаба UWE Hub Марина Сапрыкина, обучение длилось с восьмого июля по первое августа. В нем приняли участие 25 женщин. В финал прошли десять. А победительница сможет написать грант на получение финансовой поддержки своего бизнеса.

Десять девушек, которые прошли в финал, представят свои идеи для развития или масштабирования своего бизнеса. Это финал того, чему они научились в течение последнего месяца. И победительница получит возможность написать грант на финансирование своей бизнес-идеи - рассказала Мария Сапрыкина.

Участие в этой и предыдущих учебных программах женского бизнес-хаба принимали не только женщины, которые мечтают открыть свое дело, но и те, которые уже занимались бизнесом, и хотят научиться чему-то новому.

Среди них, в частности, и Татьяна Гамуряк, которая популяризирует свой бренд одежды из льна, изюминкой которого должна быть вышивка.

"Мы хотим транслировать украинскую культуру, украинскую традицию для местных локальных жителей, а также продавать это за рубежом", - рассказала Татьяна Гамуряк.

В целом разнообразие идей женщин-предпринимательниц в Броварах приятно удивляет: оригинальные кафе, груминг-услуги, финансовые консультации и тому подобное.

И что самое главное, эти бизнес-проекты нужны в Броварах, а потому городские власти заинтересованы в их реализации.

Городской совет является нашими партерами, и благодаря им начался здесь наш хаб. Здесь благодаря их решимости мы начали развивать женское предпринимательство. Мы ищем новые возможности, чтобы развивать женщин в Броварах и в Украине - подчеркнула Марина Сапрыкина.

Навчання та фінансова підтримка: як у Броварах працює хаб, який допомагає жінкам відкрити власний бізнес (відео)