В Броварах уже год работает UWE Hub, который помогает многим женщинам воплотить их давнюю мечту - открыть собственный бизнес. Чему здесь учат, можно ли получить финансовую поддержку, как происходит обмен опытом и чем помогает власть города - основательница хаба Марина Сапрыкина и женщины-предпринимательницы рассказали журналистам УНН.

Несмотря на то, что женский бизнес-хаб в Броварах действует меньше года, на днях здесь началась уже пятая учебная программа для женщин, которые хотят открыть собственное дело.

«Это уже наша пятая учебная программа, и она абсолютно новая. Мы поменяли 100% лекций, мы сделали два этапа отбора. И сейчас мы хотим создать такое сообщество, которое будет их (женщин-предпринимательниц - ред.) усиливать, чтобы они развивали свой бизнес и росли», - рассказала основательница UWE Hub Марина Сапрыкина.

Женщина отметила, что городские власти Броваров хотели, что этот хаб отрылся, способствует его работе и оказывает всяческую поддержку.

«Без городских властей мы бы сюда не зашли. Мы не платим за помещение, в котором находимся. Есть сейчас такая договоренность - у нас подписан меморандум с городскими властями. Броварской городской совет был №1, потому что их энтузиазм, их поддержка, просто как они говорили: мы хотим, чтобы у нас был этот хаб. И мы видим эту поддержку», - добавила основательница UWE Hub.

Важно, что появление такого хаба побуждает многих женщин, которые с начала полномасштабного вторжения выехали за границу, возвращаться в Украину. Среди них и Леся Таран, которая открыла свой бизнес по подготовке выпускников к ВНО и НМТ.

«Ровно год назад с детьми вернулась из Германии. И я увидела, что в нашем городе происходит что-то очень интересное. Женщины ходят, учатся. Это было на фоне того периода военной депрессии. Это было что-то такое интересное», - рассказала Леся Таран.

А вот владелица студии ухода за стопой Виктория Гетьман получила в UWE Hub не только знания, но и финансовую поддержку на развитие собственного дела. Услугами ее кабинета пользуются не только броварцы - на процедуры приезжают жители со всей Киевской области.