Автомобиль вылетел на обочину и перевернулась в Харьковской области, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Автомобиль в Харьковской области вылетел на обочину, зацепил другой автомобиль и перевернулся. В результате аварии 55-летний мужчина получил повреждения и доставлен в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Чугуеве поступило в полицию 14 сентября около 10:00.
Предварительно, 55-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2110" не справился с управлением и вылетел на обочину, после этого он столкнулся с автомобилем "Dacia", который двигался по встречной полосе. В дальнейшем транспортное средство "ВАЗ" перевернулось. Его водитель доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Информация зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, в Сумах из-за ДТП перевернулся автомобиль, двое травмированных.