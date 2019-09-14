Автомобиль вылетел на обочину и перевернулась в Харьковской области, есть пострадавший

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Чугуеве поступило в полицию 14 сентября около 10:00.

Предварительно, 55-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2110" не справился с управлением и вылетел на обочину, после этого он столкнулся с автомобилем "Dacia", который двигался по встречной полосе. В дальнейшем транспортное средство "ВАЗ" перевернулось. Его водитель доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Чугуевском отделе полиции. Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, в Сумах из-за ДТП перевернулся автомобиль, двое травмированных.