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Автівка вилетіла на узбіччя і перекинулася на Харківщині, є постраждалий

Автівка вилетіла на узбіччя і перекинулася на Харківщині, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Автівка на Харківщині вилетіла на узбіччя, зачепила інший автомобіль і перекинулася. Внаслідок аварії 55-річний чоловік отримав ушкодження та доставлений до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у місті Чугуєві надійшло до поліції 14 вересня близько 10:00.

Попередньо, 55-річний водій автомобіля "ВАЗ 2110" не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя, після цього він допустив зіткнення з автівкою "Dacia", яка рухалася по зустрічній смузі. У подальшому транспортний засіб "ВАЗ" перекинувся. Його водій доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, стан здоров’я потерпілого медики оцінюють як задовільний.

Інформація зареєстрована у Чугуївському відділі поліції. Триває огляд місця події, встановлюються усі обставини аварії.

Нагадаємо, у Сумах через ДТП перекинувся автомобіль, двоє травмованих.

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