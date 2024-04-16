Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Австралийская полиция во вторник заявила, что нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и некоторых последователей в Сиднее было террористическим актом, мотивированным вероятным религиозным экстремизмом, на фоне того, как страну поразило второе нападение с ножом за три дня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В результате нападения были ранены по меньшей мере 4 человека, в том числе епископ Мар Мари Эммануил из ассирийской церкви Христа Доброго Пастыря, когда мужчина набросился на него с ножом во время прямой трансляции службы в понедельник.

Инцидент в пригороде Уэйкли на западе Сиднея спровоцировал столкновения возле церкви между полицией и разъяренной толпой последователей епископа, которые требовали передать им нападавшего.

Полиция арестовала подростка на месте происшествия и была вынуждена задержать его в церкви в целях его безопасности.

"Мы считаем, что есть элементы, которые удовлетворяются с точки зрения религиозно мотивированного экстремизма, - заявила на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб. - После рассмотрения всех материалов я заявила, что это был террористический инцидент".

Полиция заявила, что нападавший отправился в церковь, расположенную далеко от своего дома, с ножом. Уэбб сказала, что полиция на этой ранней стадии расследования считает, что нападавший действовал сам.

Церковь Христа Доброго Пастыря в своем заявлении назвала нападение единичным инцидентом и заявила, что ожидает выяснения полицией мотивов нападавшего.

Бригады скорой помощи заявили, что после столкновения возле церкви они оказали помощь примерно 30 людям, семеро были доставлены в больницы с травмами. По словам Уэбб, несколько полицейских также были госпитализированы с травмами, а 20 полицейских машин были повреждены.

Проповеди епископа Эммануила, которые транслируются в прямом эфире, привлекают аудиторию по всему миру, а его видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров в Интернете. Он стал широко известен своими жесткими взглядами во время пандемии, когда назвал карантин массовым рабством, сообщали тогда СМИ. В проповеди, загруженной YouTube в прошлом году, епископ критиковал ислам.

Мечеть Лакемба на юго-западе Сиднея, одна из крупнейших в Австралии, получила угрозы о взрыве зажигательной бомбы в понедельник вечером, сообщила Ливанская мусульманская ассоциация.

Глава разведки Австралии Майк Берджесс заявил, что проверит людей, близких к нападавшему, чтобы исключить любые дальнейшие угрозы сообществу.

"Разумно, что мы делаем это, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз или непосредственных угроз безопасности. Сейчас мы этого не видим", - сказал Майк Берджесс, генеральный директор по безопасности Австралийской организации безопасности и разведки.

На вопрос о распространенной в сети видеозаписи предполагаемого нападающего, прижатого к земле, его лицо скрыто, а голос говорит на арабском: "Если бы они не оскорбляли моего пророка, я бы не пришел сюда", Берджесс ответил: "Мы знаем об этих комментариях... все остальное - это открытые линии расследования, чтобы понять, почему этот человек попал туда, куда попал".

Дополнение

Это было второе нападение с ножом всего за три дня в самом густонаселенном городе Австралии после того, как шесть человек были убиты и 12 ранены в результате нападения с ножом в прибрежном торговом центре в районе Бонди в Сиднее в субботу.

Премьер-министр страны Энтони Албенизи заявил, что в Австралии нет места насильственному экстремизму.

"Мы миролюбивая нация. Сейчас время объединяться, а не разделяться как сообщество и как страна", - сказал он во время пресс-конференции.