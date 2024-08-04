Израильский авиаудар по школе в Газе убил 15 палестинцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В субботу в результате израильского авиаудара по школе для перемещенных лиц в городе Газа погибло по меньшей мере 15 палестинцев. Этот удар произошел через несколько часов после двух авиаударов на Западном берегу реки Иордан, которые убили девять боевиков, включая местного командира.

Израильские военные заявили, что один из авиаударов на Западном берегу был направлен на транспортное средство в городе вблизи Тулькарма, считая его частью ячейки боевиков, который планировал нападение.

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