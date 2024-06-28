По Невскому россияне ударили из авиации, "отжатое" у украинцев жилье в первую очередь будут предоставлять представителям силовых структур "лнр", на въезде в Рубежное проверки продолжаются по несколько часов. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

По прифронтовому Невскому оккупантами нанесены удары из реактивных систем залпового огня и авиации. По деоккупированным нами населенным пунктам захватчики бьют постоянно. Макеевка, Стельмаховка, Куземовка и Невское за прошедшие сутки пострадали от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов более 100 раз. Местные жители, к сожалению, уже привыкли к сложной ситуации с безопасностью вокруг, - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

18 раз противник атаковал на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, в районах Стельмаховки, Андреевки, Невского, Макеевки. Силы обороны внедряют меры по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

Дополнение

Так называемый "народный совет лнр" принял закон, согласно которому местные коллаборационисты - служащие силовых ведомств и работники социальной сферы - в приоритетном порядке будут претендовать на бесхозные жилые помещения. Именно то жилье, которое оккупационная власть сейчас "национализирует". Ищет пустые квартиры луганчан, которые эвакуировались и не вернутся в течение 30 суток для его переоформления.

При въезде в Рубежное захватчики тщательно проверяют гражданское население. Время от времени эти "меры безопасности" превращаются в показательные. Рубежане отмечают, что в такие моменты ожидать можно по пять часов.

Напомним

Оккупанты на коммунальном предприятии в оккупированном Северодонецке вдвое сократили зарплаты сотрудникам и раздают повестки в суд.