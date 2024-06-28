Авіація рф завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині - ОВА
Київ • УНН
російські війська атакували прифронтове Невське в Луганській області з реактивних систем залпового вогню та авіації.
По Невському росіяни вдарили з авіації, "віджате" в українців житло першочергово надаватимуть представникам силових структур "лнр", на в’їзді до Рубіжного перевірки тривають по декілька годин. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, пише УНН.
По прифронтовому Невському окупантами завдані удари з реактивних систем залпового вогню та авіації. По деокупованих нами населених пунктах загарбники б’ють постійно. Макіївка, Стельмахівка, Куземівка і Невське минулої доби потерпали від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів понад 100 разів. Місцеві жителі, на жаль, вже звикли до складної безпекової ситуації навколо,
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18 разів противник атакував на Куп’янському та Лиманському напрямках. Зокрема, у районах Стельмахівки, Андріївки, Невського, Макіївки. Сили оборони впроваджують заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.
Доповнення
Так звана "народна рада лнр" ухвалила закон, згідно з яким місцеві колаборанти – службовці силових відомств та працівники соціальної сфери – у пріоритетному порядку претендуватимуть на безгосподарні житлові приміщення. Саме те житло, яке окупаційна влада наразі "націоналізує". Шукає порожні квартири луганчан, які евакуювалися і не повернуться упродовж 30 діб задля його переоформлення.
При в’їзді до Рубіжного загарбники ретельно перевіряють цивільне населення. Час від часу ці "безпекові заходи" перетворюються на показові. Рубіжани зазначають, що у такі моменти очікувати можна по п’ять годин.
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