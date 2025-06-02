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Авиаперевозчик Emirates пересмотрит рейсы в россию на фоне усиления Украиной дроновых атак в рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 9266 просмотра

Авиакомпания Emirates рассматривает возможность пересмотра рейсов в россию после недавних атак украинских дронов на территории рф. Компания имеет план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Авиаперевозчик Emirates пересмотрит рейсы в россию на фоне усиления Украиной дроновых атак в рф - Bloomberg

Крупнейший в мире дальнемагистральный перевозчик - авиакомпания Emirates - может пересмотреть рейсы в россию после украинских атак беспилотников в глубине страны в минувшие выходные. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, столкнулась с перебоями в осуществлении авиационных рейсов в направлении россии с началом полномасштабной агрессии рф в Украине в 2022 году, заявил президент компании Тим Кларк. По его словам, перевозчик, обеспечивающий москву важнейшими связями с внешним миром, пока не планирует сокращать обслуживание, но будет следить за развитием ситуации.

Это последнее событие было немного более тревожным, чем предыдущие. Поскольку ситуация немного обострится, если можно так сказать, мы пересмотрим все это

- сказал Кларк в понедельник на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.

Украина осуществила в воскресенье серию драматических ударов, поразив по меньшей мере четыре российские авиабазы и уничтожив ряд военных воздушных судов. Эти атаки привели к перебоям в полетах с территории рф. Кроме того, российские аэропорты из-за атак дронов несколько раз закрывались и в прошлом месяце.

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф01.06.25, 15:56 • 208196 просмотров

По словам Кларка, Emirates встроила в свои операции планы действий в чрезвычайных ситуациях, включая наличие достаточного количества топлива, чтобы пилоты могли вернуться в случае необходимости из российского воздушного пространства или во время посадки в районе Москвы.

Если есть какие-либо признаки проблем, мы уходим оттуда

- сказал руководитель Emirates.

Напомним

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, готовили более полутора лет. Выведено из строя, а также уничтожено совокупно более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Лилия Набока

Лилия Набока

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