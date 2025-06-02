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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Авіаперевізник Emirates перегляне рейси до росії на тлі посилення Україною дронових атак у рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 9574 перегляди

Авіакомпанія Emirates розглядає можливість перегляду рейсів до росії після недавніх атак українських дронів на території рф. Компаніямає план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Авіаперевізник Emirates перегляне рейси до росії на тлі посилення Україною дронових атак у рф - Bloomberg

Найбільший у світі далекомагістральний перевізник - авіакомпанія Emirates - може переглянути рейси до росії після українських атак безпілотників у глибині країни минулими вихідними. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї, зіткнулася з перебоями у здійсненні авіаційних рейсів у напрямку росії з початком повномасштабної агресії рф в Україні у 2022 році, заявив президент компанії Тім Кларк. За його словами, перевізник, який забезпечує москву найважливішими зв'язками із зовнішнім світом, поки не планує скорочувати обслуговування, але стежитиме за розвитком ситуації.

Ця остання подія була трохи більш тривожною за попередні. Оскільки ситуація трохи загостриться, якщо можна так сказати, ми переглянемо все це

- сказав Кларк у понеділок на щорічних зборах Міжнародної асоціації повітряного транспорту в Нью-Делі.

Україна здійснила в неділю серію драматичних ударів, вразивши щонайменше чотири російські авіабази і знищивши низку військових повітряних суден. Ці атаки призвели до перебоїв у польотах з території рф. Крім того, російські аеропорти через атаки дронів кілька разів закривалися і минулого місяця.

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф01.06.25, 15:56 • 209989 переглядiв

За словами Кларка, Emirates вбудувала у свої операції плани дій у надзвичайних ситуаціях, включаючи наявність достатньої кількості палива, щоб пілоти могли повернутися у разі потреби з російського повітряного простору або під час посадки в районі Москви.

Якщо є якісь ознаки проблем, ми йдемо звідти

- сказав керівник Emirates.

Нагадаємо

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки. Виведено з ладу, а також знищено сукупно понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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