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Авиакатастрофа в Иране: Украина обратилась к 6 странам по созданию совместной следственной группы

Киев • УНН

 • 15636 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Офис Генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы шести стран по совместной следственной группе для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса.

Авиакатастрофа в Иране: Украина обратилась к 6 странам по созданию совместной следственной группы

"В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что эта просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 года в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

Напомним, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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