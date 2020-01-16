Авиакатастрофа в Иране: Украина обратилась к 6 странам по созданию совместной следственной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Офис Генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы шести стран по совместной следственной группе для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса.
"В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.
В Офисе отметили, что эта просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 года в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.
Напомним, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.