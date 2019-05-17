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6 марта, 19:19 • 137735 просмотра

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Аваков уверен в невиновности Маркива

Аваков уверен в невиновности Маркива

Киев  •  УНН

 • 9347 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен в невиновности нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом он заявил перед заседанием суда в городе Павия (Италия) куда он прибыл для дачи показаний в защиту по делу военнослужащего НГУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - подчеркнул Арсен Аваков.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан прибыли в Италию чтобы свидетельствовать в суде в защиту по делу военнослужащего НГУ Виталия Маркива.

Напомним, 29-летний нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 годав аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардиець.

@AvakovArsen Я уверен в невиновности гвардейца Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь.Это важно. Это наш солдат и мы его не залишимо.Я с уважением отношусь к итальянского суда, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию

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