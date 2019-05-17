Аваков впевнений у невинуватості Марківа

“Я впевнений у невинуватості Віталія Марківа і саме тому я сьогодні тут. Не дивлячись на те, що у нас в Україні припинила існування парламентська коаліція і у понеділок інавгурація Президента України. Для нас це важливо. Це наш солдат і ми його не залишимо. Я з повагою ставлюся до італійського суду, я тут не для того, щоб тиснути, а для того, щоб надати інформацію. І міністерство внутрішніх справ, і міністерство закордонних справ Італії сприяють цьому візиту”, — підкреслив Арсен Аваков.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа.



Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.

@AvakovArsen: Я впевнений у невинуватості гвардійця Віталія Марківа і саме тому я сьогодні тут.Це важливо. Це наш солдат і ми його не залишимо.Я з повагою ставлюся до італійського суду, я тут не для того, щоб тиснути, а для того, щоб надати інформацію