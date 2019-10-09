Аудиокниги для детей: Зеленская озвучила две японские сказки

"Уже в течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки", - сказала Елена Зеленская.

Также первая леди отметила, что около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения, и поэтому такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс.

Елена Зеленская призвала всех, кто умеет монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяться к проекту.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, как хочет улучшить питание в школьных столовых.