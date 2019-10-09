Аудіокниги для дітей: Зеленська озвучила дві японські казки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська приєдналась до ініціативи #Книгищоговорять, в рамках якої волонтери створюють аудіокниги для дітей із особливостями зору. Про це Зеленська повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Уже протягом 4 років у рамках ініціативи #Книгищоговорять волонтери зі всієї України створюють аудіокнижки для дітей з особливостями зору. Сьогодні я також приєдналась до проекту й озвучила дві японські казки: "Момотаро" та "Дві жабки", — сказала Олена Зеленська.
Також перша леді зазначила, що близько 60-80% дітей в Україні мають особливості зору, і тому такі проекти необхідні для того, щоб діти з порушенням зору та незрячі діти опановували шкільну літературу та почувались включеними в освітній процес.
Олена Зеленська закликала всіх, хто вміє монтувати, редагувати аудіо, музично оформлювати казки або озвучувати твори — приєднуватись до проекту.
Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, як хоче покращити харчування у шкільних їдальнях.