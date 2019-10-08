Зеленська розповіла, як хоче покращити харчування в шкільних їдальнях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська підготувала попередній план дій щодо покращення харчування у школах. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Я вже ініціювала проведення першого стратегічного круглого столу стосовно покращення харчування у школах. На ньому були присутні представники органів державної влади, експерти та активісти, і зараз в нас вже готовий попередній план дій. Я бачу, що кожен з учасників цього проекту дуже переймається за його майбутнє”, — сказала Олена Зеленська.
Перша леді зазначила, що для підтримки здоров’я потрібен здоровий спосіб життя, фізична активність та правильне харчування.
“І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина Президента. Наразі майже половині учнів у школах не подобається їжа в їдальнях — вони скаржаться на якість продуктів, нестачу овочів та фруктів тощо. Я певна, що разом із великою командою однодумців ми зможемо змінити цю ситуацію на краще”, — додала перша леді.
Нагадаємо, Олена Зеленська ініціювала проект зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу.